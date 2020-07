Trump om coronavaksine: - vi tror vi har funnet en vinner

USAs president Donald Trump omtaler amerikanske myndigheters vaksineavtale med Pfizer og BioNTech som en historisk avtale som vil hjelpe USA å utvikle en vaksine på rekordtid.

Milliardavtale

Farmasigiganten Pfizer annonserte i går å ha landet en gigantavtale med amerikanske myndigheter til en verdi av 1,95 milliarder dollar. Avtalen innebærer at amerikanske myndigheter i første omgang har sikret seg 100 millioner eksemplarer av en potensiell coronavaksine, med rett til kjøp av ytterligere 500 millioner eksemplarer.

- Forhåpentligvis kommer prosessen herfra til å gå radig unna, og vi tror vi har funnet en vinner i en av kandidatene som utvikles av Pfizer og BioNTech. Videre er det flere andre vaksinekandidater fra andre selskaper som ser lovende ut, og disse er også langt foran tidsskjema, uttalte Trump til reportere i det hvite hus på onsdag ifølge CNBC.

Veldig viktig

Avtalen mellom USA og Pfizer og BioNTech er den største så langt i USAs jakt på en coronavaksine.

- Dette er nok et viktig steg på veien mot å utvikle, produsere og ferdigstille en vaksine på rekordtid, uttalte Trump videre.

Dersom en vaksine viser seg å være trygg og har effektiv virkning, vil Pfizer begynne å levere doser av vaksinen til spesifikke lokasjoner i USA på ordre fra amerikanske myndigheter. Pfizer og BioNTech tar sikte på å begynne med et omfattende fase 3-studie senere denne måneden med 30.000 deltakere.

Hyller forskere og helsepersonell

Videre tok presidenten seg tid til å hylle helsepersonell og forskere, og fremhevet at arbeidet som gjøres for å få på plass en vaksine er over all forventning.

- Arbeidet som gjøres for å utvikle en vaksine er enestående, men vi får se hva som skjer. Forhåpentligvis kan vi sette oss i en posisjon der vi kan marsjere inn på sykehusene med en vaksine klar og kurere syke pasienter, og slik som det ser ut nå tror jeg det kan bli realitet om ikke alt for lang tid, uttalte Trump.