Moderna snublet i patentsak og aksjen faller kraftig

Moderna, legemiddelfirmaet som skal være svært langt fremme i konkurransen om å komme først med en vaksine mot Covid-19, snublet i en patentsak og tapte torsdag.

U.S. Patent and Trademark Office dømte torsdag, ifølge Marketwatch, i favør av Arbutus Biopharma i patentsaken.

Det betyr at Moderna kan vente seg et krav fra Arbutus om royalty på produkter, som utvikles på det som omtales som «Modernas lipid nanoparticle (LNP) delivery technology», teknologien som nå brukes i utviklingen av Modernas Covid-19-vaksine.

Kan ankes, men

Moderna kan anke avgjørelsen til «U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit», men den bruker ofte å dømme i tråd med patentkontorets avgjørelse, skriver U.S. News.

Moderna falt 9,5 prosent etter nyheten torsdag og fortsatte ned over 8 prosent i førhandelen på Nasdaq fredag.

Arbutus-aksjen hoppet 120 prosent torsdag og fortsatte opp 30 prosent i førhandelen fredag.

Før torsdagens fall hadde Moderna-aksjen steget 285 prosent siden nyttår, mens Arbutus-aksjen hadde steget 181 prosent.