PCI Biotech er halvert på en måned

NED: Konsernsjef Per Walday i PCI BIotech møter motstand i aksjemarkedet etter usikkerhet rundt et forskningssamarbeid med AstraZeneca. Foto: Eivind Yggeseth

Under coronapandemien har helsesektoren vært et av de beste stedene å plassere pengene sine, men den seneste måneden har utviklingen delvis snudd, spesielt for bioteknologiaksjene.

Verst har det gått utover PCI Biotech som har sett 46 prosent av børsverdien bli barbert bort den seneste måneden. Nå omsettes aksjen for 45,70 kroner.

PCI Biotech utvikler en lys­dirigert behandlingsmetode mot kreft basert på selskapets patenterte teknologi, fotokjemisk internalisering, og har sitt opphav hos Radiumhospitalet.

Selskapet utvikler det fotosensitive stoffet fimaporfin, som først injiseres i pasienten, etterfulgt av et terapeutisk legemiddel.

Evaluering av samarbeid

Det største kursfallet kom den 13. juli etter at PCI Biotech sendte ut en børsmelding hvor det fremkom at selskapet forlenger evalueringen av forskningssamarbeidet med AstraZeneca i seks måneder.

Luften var allerede i ferd med å gå ut av ballongen før denne børsmeldingen ble sendt ut og nyheten gjorde vondt verre. I løpet av kort tid stupte aksjen fra 70 til 47 kroner.

Tar man på litt lengre briller har kursutviklingen vært meget hyggelig med oppgang på nesten 1000 prosent over fem år.

Sterk eierside

Erik Must er gjennom Fondsavanse største PCI Biotech-aksjonær med 10,1 prosent. Etter dagens kurs er hans aksjer verdsatt til 172 millioner kroner.

Investor Kjetil Myrlid Aasen kontrollerer en aksjepost tilsvarende 7,2 prosent med en verdi på rundt 120 millioner både gjennom selskapet Myrlid og privat.

MP Pensjon, som blant annet forvalter pensjonspengene til de ansatte i Tine og Diplom-Is, eier 5,6 prosent og har verdier for rundt 96 millioner kroner.

Radiumhospitalets forskningsstiftelse er fjerde største aksjonær, med rundt 3,4 prosent av aksjene. Det er også flere livselskaper blant de 30 største aksjonærene, i tillegg til noen aksjefond og private investorer.

Kraftige kursfall

Det er ikke bare PCI Biotech som har fått juling på børsen blant helseaksjene. SoftOX, Lifecare og Targovax er alle kraftig ned med fall på henholdsvis 34, 22 og 19 prosent den seneste måneden.

Photocure og BerGenBio har også møtt motvind på Oslo Børs den seneste tiden, med fall på 17 og 15 prosent i samme periode.