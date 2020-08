Coronastudie med BerGenBio stenges

BerGenBio skriver at Storbritannias forskningsråd (UKRI) har bestemt seg for å avslutte bevilgningen som ble gitt til University Hospital Southampton NHS Trust for en klinisk studie av Covid-19-ACCORD. I denne studien var BerGenBios bemcentinib en ledende legemiddelkandidat, ifølge børsmeldingen.

University Hospital Southampton har bedt om at rekrutteringen av nye pasienter til i ACCORD-studien stanses. Men de som allerede har blitt rekruttert og har blitt dosert vil fortsette behandlingen. BerGenBio har tro på at bemcentinib fortsatt kan være positivt i kampen mot coronaviruset.

– Bemcentinib har fortsatt stort potensial for behandling mot coronaviruset, sier Richard Godfrey, adm. direktør i BerGenBio.

Han legger til at ACCORD-programmet ikke har gått så raskt fremover som han ventet seg.

BerGenBio skriver også i børsmeldingen at det er i oppstartfasen for å sponse en egen klinisk studie ved bruk av bemcentinib mot coronaviruset. Selskapet venter at det kan gjøre studier i land med høy forekomst av coronaviruset snart, og vil oppdatere markedet igjen snarlig.

Aksjen har steget nesten 60 prosent til 38 kroner på Oslo Børs siden nyttår.

PS! ACCORD er en forkortelse for (Accelerating COVID-19 Research & Development-plattformen)