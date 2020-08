Trond Mohn bruker krakket til å fylle på med aksjer i BerGenBio

Trond Mohns selskap Meteva har i dag kjøpt 200.000 aksjer til 28,41 kroner stykket i BerGenBio. Han øker dermed sin beholdning i selskapet til 22,4 millioner aksjer, som gjør at han har 25,71 prosent av utestående aksjer i BerGenBio.

Kjøpet kommer samme dag som aksjen faller 21,45 prosent til 29,85 kroner på Oslo Børs, ved 13-tiden. På det laveste i dag har aksjen blitt handlet for 24,15 kroner. Ved stengetid tirsdag sto aksjen til en kurs på 38 kroner.

BerGenBio-aksjen faller kraftig etter at selskapet tirsdag ettermiddag opplyste om at Storbritannia har bestemt seg for å avslutte bevilgningen til en klinisk studie av Covid-19-ACCORD. I denne studien var BerGenBios bemcentinib en ledende legemiddelkandidat, ifølge børsmeldingen.

– Bemcentinib har fortsatt stort potensial for behandling mot coronaviruset, sa Richard Godfrey, adm. direktør i BerGenBio.

Han la til at ACCORD-programmet ikke har gått så raskt fremover som han ventet seg.

BerGenBio skrev også i børsmeldingen at det er i oppstartfasen for å sponse en egen klinisk studie ved bruk av bemcentinib mot coronaviruset. Selskapet venter at det kan gjøre studier i land med høy forekomst av coronaviruset snart, og vil oppdatere markedet igjen snarlig.