Trond Mohn kjøper BerGenBio-aksjer med begge hender

Trond Mohns selskap Meteva har kjøpt ytterligere 100.000 aksjer i BerGenBio til kurs 31,44 kroner, ifølge en børsmelding.

Mohn øker dermed sin beholdning i selskapet til 22,5 millioner aksjer, som gjør at han har 25,82 prosent av utestående aksjer i BerGenBio.

Tidligere idag ble det i en melding opplyst at Meteva hadde kjøpt 200.000 aksjer til kurs 28,41 kroner. Dermed har selskapet kjøpt totalt 300.000 aksjer onsdag, og brukt nesten 9 millioner kroner.

BerGenBio-aksjen stengte onsdag ned hele 18,82 prosent, etter at selskapet tirsdag ettermiddag opplyste om at Storbritannias forskningsråd (UKRI) har bestemt seg for å avslutte bevilgningen til en klinisk studie av Covid-19-ACCORD.