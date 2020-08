Brasil åpner for innreise tross smitteøkning

Myndighetene forlenget innreiseforbudet som gjelder for dem som ankommer landet via land eller sjø med 30 nye dager, men sier samtidig at restriksjonen ikke lenger gjelder for utlendinger som kommer med fly.

Avgjørelsen om å tillate flygninger skjer samtidig som Brasil rapporterte om rekordmange daglige smittetilfeller og passerte 90.000 coronarelaterte dødsfall.

Det er nå til sammen 90.134 bekreftede dødsfall knyttet til coronaviruset i Brasil. Totalt er det registrert 2,5 millioner smittetilfeller, men det reelle tallet fryktes å være høyere.

(©NTB)