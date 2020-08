Nordic Nanovector innvilget EU-patent

Nordic Nanovector har mottatt patentbeskyttelse som dekker bruk av kreftmedisinen Alpha37 for behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL) og Non-Hodgkins lymfom (NHL).

Det opplyses i en børsmelding torsdag.

– Vi er glade for å motta dette patentbeskyttelse for Alpha37 i EU. Vi ser Alpha37 som en komplementær kandidat til Betalutin basert på dens differensierte terapeutiske profil og potensiale for å behandle KLL og NHL. Vårt prekliniske Alpha37-program representerer et rørledningselement som utnytter vår sterke kompetanse, sier forskningssjef Jostein Dahle i en kommentar.

Alpha37 er utviklet av Nordic Nanovector i samarbeid med bioteknologifirmaet Orano Med. Det har blitt gjennomført preklinisk utvikling, hvor Alpha37 ifølge selskapet viste lovende resultater.

Patenten har virkning frem til 2032 med mulighet for å forlenge med fem 5 år til, heter det.