Bill Gates mener coronatester er bortkastet: – Galskap

USA sliter med å få ned smitten av coronaviruset. Onsdag ble 63.255 registrert smittet. Hittil har 150.000 dødd av viruset i landet, ifølge John Hopkins University.

Microsoft-gründer Bill Gates, som nylig avkreftet teorier om at han hadde skapt coronaviruset, sier at testsystemet ikke fungerer i USA. Dersom en ikke har helseforsikring, må man betale for testen. Og det tar flere dager å få svar.

– Det er galskap at man må betale når man venter mer enn tre dager, noen ganger opptil en uke, for å få svar, sier Gates til CNBC.

Milliardæren mener svarene må komme raskere for å forebygge smitte.

– Man må få svarene så fort som mulig, slik at de som er smittet kan endre adferd og at de unngår å smitte andre, sier Gates.

Han sier dagens systemet gjør at flesteparten av testene er bortkastet. Gates krever at svarene kommer tilbake innen 24 timer.

Gates' stiftelse har gitt store summer til å hjelpe i utviklingen av vaksiner mot viruset.

Apropos Gates, Tesla-grünnlegger Elon Musk skriver følgende på Twitter torsdag: «Ryktene om at Bill Gates og jeg er elskere er helt usanne».

Før han senere skriver: «Billy G er ikke min elsker».