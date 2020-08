Epidemiolog: – Alle kommer til å oppleve coronaviruset

Dr. Michael Osterholm, epidemiolog ved University of Minnesota, sammenligner viruset med en skogbrann og mener vi må håndtere viruset for alltid.

Osterholm var en av ekspertene som forutså at viruset kom til å bli en pandemi allerede i januar.

Torsdag ble det registrert 287.146 nye smittetilfeller på ett døgn. Nå har totalt 17,48 millioner personer blitt smittet av viruset, mens 676.825 har mistet livet.

Alle kommer til å oppleve viruset

«Vi må håndtere dette viruset for alltid. Effektive og trygge vaksiner og forhåpentligvis de med en viss holdbarhet vil være svært viktige, til og med kritiske verktøy, for å bekjempe viruset. Hele verden kommer til å oppleve coronaviruset til slutt», forklarer Osterholm ifølge Marketwatch.

Han legger til at vi ikke vil klare å vaksinere oss ut av problemet med mer enn åtte milliarder mennesker globalt. Samtidig erkjenner han at mye kan gjøres for at situasjonen blir bedre.

Vaksine tar lang tid

«Alle ser på vaksinen som en lysbryter: på eller av. Jeg ser på det som en reostat, det vil ta lang tid å skru den på fra sin mørkeste posisjon til sin lyseste posisjon. Hvis du forventer en lysbryter, vil du være bekymret, forvirret og i noen tilfeller veldig skuffet over hvordan det kan se ut de første dagene til månedene med en vaksine», forteller Osterholm Marketwatch videre.

Viruset har satt sine spor i aksjemarkedet, der Oslo Børs er ned 12,0 prosent hittil i år og Dow Jones-indeksen er ned 7,8 prosent. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen har styrket seg 18,0 prosent hittil i år.

Vil komme tilbake hvis man ignorerer det

Epidemiologen sammenligner viruset med en skogbrann og forklarer at det er viktig å ikke slutte med å bruke ansiktsmaske, samt sosial distansering.

«Tenk på dette som en stor skogbrann. Hvis du står i veien for det, kommer du til å bli brent. Det beste vi kan gjøre er å prøve å dempe det så mye vi kan. Det vil komme tilbake hvis man ignorerer det. Glørne er fremdeles der fordi vi aldri faktisk har blitt kvitt det», forklarer Osterholm ifølge Marketwatch.