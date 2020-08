Meglerhus øyner solid oppside i børstaper

Meglerhuset Norne Securities er fredag ute med en oppdatering på Photocure-aksjen. Meglerhuset fastholder kursmålet på 150 kroner og gjentar kjøp. Gitt dagens kurs på 70 kroner, representerer kursmålet en oppside på hele 114 prosent.

Andre kvartal rett rundt hjørnet

Photocure offentliggjør den 18. august tall for andre kvartal. Analytiker i Norne, Tomas Skeivys modellerer med et kraftig inntektsfall i andre kvartal grunnet covid-19 og resulterende forstyrrelser i USA. Skeivys øyner et inntektsfall på 10 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor, og et fall på 15 prosent fra årets første kvartal.

Langsiktig case

Videre peker analytikeren på en rekke positive nyheter den siste tiden, med flere overtegnede emisjoner og solid backing fra bankene. Avslutningsvis fremmer analytikeren at Photocure er en langsiktig case, og modellerer med at selskapet skal klare å generere positiv kontantstrøm fra og med år 2021. Topplinjen er ifølge modellen estimert å vokse med en årlig gjennomsnittlig vekst (CAGR) på 52,39 prosent til og med år 2024.

Photocure-aksjen stiger 1,90 prosent til 69,90 kroner fredag, og er siden den foreløpige toppnoteringen på 117 kroner fra februar ned 40,26 prosent.