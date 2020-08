USA betaler nye 2,1 milliarder dollar for 100 millioner vaksinedoser

JAKTEN PÅ VAKSINEN: I rotteracet for en coronavaksine blant legemiddelselskapene har nå USA bidratt med nye milliarder for å støtte fremdriften.

Fredag ble det annonsert at USA vil betale legemiddelselskapene Sanofi og GSK 2,1 milliarder dollar for å utvikle og levere 100 millioner potensielle vaksinedoser mot coronaviruset. De amerikanske myndighetene har får i tillegg opsjon på ytterligere 500 millioner doser.

Mer enn 750 millioner dollar vil gå til videre utvikling av vaksinekandidatene, mens resten av summen vil gis basert på produksjon og levering av dosene. Det skriver CNBC.

Annonseringen finner sted mindre enn to uker etter at de amerikanske myndighetene sa at de kom til å betale Pfizer og BioNTech 1,95 milliarder dollar for å produsere 100 millioner doser av en coronavaksine, skriver samme kilde.

For de som håper at vaksinen vil bli tilgjengelig om kort tid viser historiske tall, gjengitt av CNBC, en mer dyster utsikt. Nyhetskilden hevder at den raskeste vaksinen som har blitt utviklet tok 4 år og ble godkjent i 1967.