33 ansatte i Hurtigruten smittet av coronavirus

33 ansatte har testet positivt for covid-19, opplyser Hurtigruten i en melding lørdag.

Cruiserederiet har testet alle 158 besetningsmedlemmer på ekspedisjonsskipet «Roald Amundsen», og av disse har 33 nå testet positivt for covid-19.

120 har testet negativt.

De resterende fem må gjennom nye tester for å få endelig prøvesvar.

Fredag ble det bekreftet at fire besetningsmedlemmer var smittet. Prøvesvar som er blitt klare i dag, viser at ytterligere 29 er smittet.



Fartøyet ligger nå til kai i Tromsø, uten gjester ombord, opplyser Hurtigruten.

Gjestene som var med på skipets seilinger som startet 17. og 24. juli er informert, og må i ti dagers karantene og følges opp av lokal helsetjeneste der de bor, heter det videre.

I karantene og på sykehus

«Ingen av de 154 besetningsmedlemmene som fortsatt er ombord på skipet – inkludert de 29 nye som har testet positivt – viser tegn på sykdom eller symptomer på covid-19», påpeker Hurtigruten.

Alle 154 er imidlertid satt i karantene. De fire som først ble bekreftet smittet, er innlagt på Universitetssykehuset i Nord-Norge.

De ble først rutinemessig isolert på grunn av annen sykdom, dog uten covid-19-symptomer.

– Vi har strenge rutiner som gjør at besetningsmedlemmer blir satt i karantene ved tegn på sykdom, uansett symptomer. Helsepersonell har slått fast at det ikke var grunn til å mistenke covid-19 da skipet la til kai i Tromsø på bakgrunn av symptomene de fire i mannskapet hadde. Så fort vi fikk svar på testene, satte både vi og Tromsø kommune umiddelbart i gang tiltak, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten i meldingen.

Han opplyser at selskapet nå jobber tett med kommunen samt Folkehelseinstituttet og lokale helsemyndigheter for oppfølging, varsling, videre testing og smittesporing.

Gjest har testet positivt

Hurtigruten opplyser at selskapet, i forbindelse med smittesporingen, er blitt gjort oppmerksom på at en gjest fra forrige seiling etter hjemkomst har testet positivt for covid-19.

Rundt 60 gjester som forlot skipet fredag, er også i karantene i Tromsø.



Skipet skulle fredag ha seilt til Svalbard, men dette cruiset er avlyst. Neste reise med «Roald Amundsen» finner sted først i begynnelsen av neste måned.