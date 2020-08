Trond Mohn vedder mer i BerGenBio

Tirsdag går det frem av en melding at Mohns selskap Meteva har kjøpt 8.133 nye aksjer i BerGenBio til en kurs på 31,94 kroner stykket. Han sitter nå på 22,7 millioner aksjer i selskapet, og har en eierandel på 26,01 prosent.

Mohn har økt beholdningen sin fra 22,2 millioner aksjer i selskapet siden midten av forrige uke. Aksjen falt over 18 prosent onsdag sist uke etter at Storbritannia bestemte seg for å avslutte bevilgningen til en klinisk studie der selskapet var en ledende legemiddelkandidat. Mohn har benyttet kursfallet til å øke beholdningen.

Aksjen sluttet tirsdag til 33,45 kroner. Før fallet sist uke, hadde aksjen ligget et sted mellom 38-45 kroner siden slutten av april og slutten av juli.