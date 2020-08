Navamedic kjøper del av virksomhet til nesten 40 millioner kroner

Børskometen Navamedic kunngjør at selskapet har i dag gjennomført transaksjonen med ACS Dobfar og InfoRLife for oppkjøpet av markedsføringstillatelser for en serie antibiotika til sykehusbruk i Norden. Navamedic anskaffer markedsføringstillatelsene til et totalt vederlag på på 38 millioner kroner, opplyses det.

Det vises til Navamedics kunngjøring 7. februar 2020 om anskaffelse av en serie antibiotika til sykehusbruk i Norden fra ACS Dobfar og datterselskapet InfoRLife. Transaksjonen er nå fullført, som representerer et viktig skritt i Navamedics vekststrategi, står det i børsmeldingen.

Navamedic er et Nordisk farmaselskap som leverer legemidler og medisinske ernæringsprodukter til sykehus og apotek, og har lenge vært omtalt som en av børsens sterkeste. Aksjen har vært anbefalt i Sparebank 1 Markets' portefølje over en lengre periode.

«Navamedic er opptatt av å øke eierskapet til eiendeler som markedsføring autorisasjoner, og vi er glade for å kunngjøre fullføringen av dette transaksjonen og begynnelsen på et nært samarbeid med en solid europeer leverandør. »

Antibiotika er et viktig terapeutisk område nær kjernen vår kompetanse. Oppkjøpet styrker Navamedics sykehustilbud med viktige produkter og også posisjonere selskapet for tillegg til mer reseptbelagte medisiner da vi skal bygge systemer som er relevante for et bredere produkt rekkevidde» skriver adm. direktør Kathrine Gamborg Andreassen, i Navamedic i en børsmelding.