Nordic Nanovector har blitt anbefalt å fokusere på en doseringsarm

Nordic Nanovector har blitt anbefalt av Independent Review Committee (IRC) om å fokusere på en doseringsarm (15 MBq/kg Betalutin etter en førdose på 40 mg lilotomab) mot fullførelse, skriver selskapet i en melding.

Meldingen kommer i forbindelse med en planlagt foreløpig analyse av Paradigme faes 2b-studien av Betaluting i paienter med lymfekreftdiagnosen follikulært lymfom (FL).

«Anbefalingen fra IRC for å fremme 40/15-armen til Paradigme gir en klar vei for Betalutin® senfase klinisk utvikling hos pasienter med FL, spesielt de som er eldre og skjøre og ikke har noen eller begrensede behandlingsalternativer», sier midlertidig konsernsjef Lars Nieba

Han legger også til at Nordic Nanovector vil fullføre rekrutteringen for Paradigme så raskt som mulig til tross for utviklingen av coronaviruset.

Hittil i år er aksjen ned 27,3 prosent, mens den har steget 7,0 prosent den siste måneden.