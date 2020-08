Fürst Medisinsk Laboratorium: Opprettholdt driften tross store tap

Nordens største laboratorium økte inntjeningen med 50 millioner kroner til 817 millioner kroner i fjor, sammenlignet med året før. Resultatet etter skatt halverte seg derimot og endte på 14,5 millioner kroner.

– 2019 var et godt år, fordi vi nå er på slutten av en anbudsperiode hvor vi er veldig konkurranseutsatt. Man gjør det ofte best siste året før det er nye anbudsrunder, sier adm. direktør Håvard S. Ebbestad i Fürst.

Han er imidlertid sikker på at inneværende år ikke blir noen gjentagelse, da selskapet mistet to tredjedeler av omsetningen kun få dager etter at pandemien slo inn for fullt.

I mars fikk Fürst offentlig godkjenning til å analysere coronatester. For å opprettholde analysekapasiteten ble ingen ansatte permittert.

Selskapet skal ha analysert opp mot 15 prosent av alle coronaprøvene som er blitt gjort i Norge.

– Vi holdt det gående fordi eierne sa at vår beredskap var noe vi måtte bidra med i den nasjonale dugnaden, men vi gikk med store underskudd hver dag i en lang periode, sier en positiv Ebbestad.

I 2017 kjøpte Johan Andresens Ferd 40 prosent av Fürst Medisinsk Laboratorium for anslagsvis 400 millioner kroner. Asle Helgheim, sønn av Ivar Helgheim, er fortsatt selskapets største eier med en eierandel på 60 prosent gjennom aksjeselskapet Laho. Fra 2014 til 2016 betalte Laho samlet sett et utbytte på 165 millioner kroner.

– Ferd har kommet med kompetanse innen forretningsutvikling og strategisk planlegging. Dette er områder hvor vi ikke hadde like mye kompetanse, ettersom mange av oss har helsefaglig og naturvitenskapelig bakgrunn, sier Ebbestad.

Kontinuerlig forbedring

– Den økte inntjeningen i fjor er et resultat av å være på slutten av en kontraktsperiode, og at vi hele tiden jobber med automatisering. Inntjeningen øker fram til et visst år, vi er nå er i nye anbudsrunder med Helse Sør-Øst, pluss at vi kjenner på pandemiens ringvirkninger. Disse faktorene vil føre med seg et svakere år, sier Ebbestad.



Selskapet samarbeider nå med staten om utvikling av et nytt testsystem for corona som innebærer bruk av spytt istedenfor pinnene som er i bruk nå. Ebbestad meddeler at selskapet kun tar 10 prosent av prøvene selv, mens de resterende blir hentet inn fra diverse legekontorer.

– De coronatestene som gjøres nå, er forbundet med en viss grad av ubehag, og spyttestene er dessuten langt mer egnet dersom pasientene skal kunne sende selvtester rett til laboratoriene, sier Ebbestad.

Snudde seg i døren

– Vi snudde oss raskt rett før pandemien startet, vi hadde en anelse om at dette kom til å skje, og følgelig forutså vi en mangel på reagenser både i Norge og i resten av verden.

– Da investerte vi betydelig i ny teknologi allerede en uke før det hele startet i mars, dette gjorde at vi har hatt veldig stor analysekapasitet gjennom hele perioden, forteller Ebbestad.



Fürst Medisinsk Laboratorium er heleid av Fürst Holding. Selskapet har cirka 400 ansatte og seks prøvetagingsenheter i Norge. Hovedkonkurrenten til Fürst er Unilabs, og inntjeningen kommer i all hovedsak fra betaling for analyser av blod- og urinprøver.