Smittede reiste med Color Line

SMITTEDE: 4 personer som reiste med Color Line, har testet positivt for coronaviruset i ettertid. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Folkehelseinstituttet har varslet Color Line om at fire passasjerer på to turer fra Hirtshals til Kristiansand i ettertid har testet positivt for covid-19.

Den ene overfarten fra Hirtshals til Kristiansand var 30. juli med avgang klokken 12.15, den andre var med samme skip og reiserute om natten fra 29. juli til 30. juli med avreise klokken 20.45, skriver Folkehelseinstituttet.

Begge turene var med skipet Super Speed 1.

En passasjer fra den første seilingen og tre personer fra den andre seilingen har i etterkant testet positivt for covid-19.