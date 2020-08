Erna Solberg varsler innstramminger på coronarestriksjonene

Statsminister Erna Solberg (H) varsler nye innstramminger og avlyser enkelte lettelser i koronarestriksjonene i landet. Hun er bekymret over smittesituasjonen.

– Det er nok litt for lave skuldre nå, sier Erna Solberg til NRK.

Hun avsluttet ferien torsdag og begynte med å møte pressen for å svare på spørsmål om koronasituasjonen.

Det var en bekymret statsminister som møtte journalistene etter tur.

– Vi er bekymret. Vi har sett økende trend, og vi ser denne trenden også i land rundt oss. Flere land i Europa blir røde. Det er nok litt for lave skuldre og litt for mange som tenker at dette går bra, sa Solberg.

– Derfor har regjeringen i dag bestemt seg for å bremse litt opp for å sørge for at vi ikke må bråstoppe, sier hun.

Hun vil ikke spesifisere hvilke tiltak som skal settes inn, eller hvilke lettelser som nå blir satt på vent, men viser til pressekonferansen som skal holdes fredag. Ifølge Solberg jobber Helsedepartementet intenst med de siste detaljene fram mot den.

Statsministeren understreker likevel at regjeringen holder fast ved sin tidligere prioritering, nemlig liv og helse, barn og unge og å sikre arbeidsplasser.