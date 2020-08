Regjeringen innfører skjenkestopp fra midnatt

Det blir forbudt å servere alkohol etter midnatt i hele landet, opplyser helseminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse fredag.

– Fra i morgen blir det forbudt å servere alkohol etter midnatt i hele landet, sier Høie.

Regjeringen vil gjøre nye vurderinger av smittesituasjonen i begynnelsen av september.

Fire grunner til at gjenåpningen må bremses

Folkehelseinstituttet ba denne uken Helse- og omsorgsdepartementet om at gjenåpningen av samfunnet måtte bremses.

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI sier på fredagens pressekonferanse at det er fire grunner bak vurderingen om å anbefale en brems i gjenåpningen:

Omfanget og konsekvensene etter gjenåpningen i sommer, at samfunnet snart åpner igjen etter sommerferien, at kommunene har fått kort tid til å bygge opp kapasiteten, og at europeiske land som tidligere hadde kontroll på pandemien, opplever økt smitte.

– En brems av gjenåpningen kan redusere risikoen for flere lokale utbrudd og en større nasjonal oppblomstring som kan føre til en ny bølge, sier Vold.

Reiser

Det åpnes ikke for reiser til utenfor EØS-området uten at man ilegges karantene ved hjemreise til Norge.

Det opplyste Høie på fredagens pressekonferanse.

Regjeringen anbefaler også å unngå unødvendige reiser til alle land. Det gjelder selv land som er betegnet som «grønne».

Ved opphold i «grønne land» slipper man karantene etter reisen. Ved øvrige reiser må man ti dager i karantene.