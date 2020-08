Gates advarer om ny krise: – Fem ganger så dødelig som corona

Bill Gates, en av grunnleggerne av Microsoft og en av verdens rikeste personer, advarer om at en ny krise er på vei, skriver Marketwatch. Han tror klimaendringer kan være like dødelig som coronaviruset innen år 2060, og mer enn fem ganger så dødelig innen år 2100.

Mye høyere dødelighetsrate

Han viser til at dødelighetsraten for viruset er 14 tilfeller pr. 100.000. Gates forventer at dødelighetsraten fra klimaendringene etter hvert vil være på 74 tilfeller pr. 100.000, som en konsekvens av høyere temperaturer.

«Så forferdelig som denne pandemien er, kan klimaendringene være enda verre. Hvis du vil forstå den typen skade som klimaendringene vil påføre, kan du se på coronaviruset og spre smertene over en mye lengre periode», sier Gates ifølge Marketwatch.

«Tapet av liv og økonomisk elendighet forårsaket av denne pandemien er på nivå med hva som vil skje regelmessig hvis vi ikke eliminerer verdens karbonutslipp», forklarer Gates videre.

Han er også bestemt på at landene som bidrar til problemet har et ansvar med å prøve og løse problemet.

Tar sin del av dugnaden

Microsoft har ambisjoner om å bli «karbonnegativ» innen 2030. Alle selskapets klimautslipp siden 1975 skal etter planen fjernes fra atmosfæren innen 2050.

– Mens verden vil bli nødt til å oppnå et nettoutslipp på null, bør de av oss som har råd til å gå lenger og handle raskere, gjøre det, skrev selskapet i starten av 2020.