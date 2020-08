Trond Mohn med nok et innsidekjøp

Trond Mohn handlet fredag nesten 68.000 aksjer i BerGenBio til en kurs på 34,78 kroner. Han styrer nå 22,8 millioner aksjer i selskapet, en eierandel på 26,14 prosent.

Aksjen falt for drøyt to uker siden nesten 20 prosent etter at Storbritannia bestemte seg for å avslutte bevilgningen til en klinisk studie der selskapet var en ledende legemiddelkandidat. Mohn har benyttet kursfallet til å øke beholdningen jevnlig.

BerGenBio-aksjen står i 35 kroner før åpning mandag. Den er opp 46,17 prosent hittil i år.