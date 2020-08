Photocure har inngått et nytt partnerskap med Genotests SpA, der sistnevnte vil distribuere produktet Hexvix i Chile. Det heter i meldingen at Photocure, gjennom partnerskapet, vil ta sine første steg i Sør-Amerika.

Avtalen innebærer at Genotests vil dekke alle kostnader relatert til regulatorisk godkjenning og lansering av produktet, mens Photocure vil stå for blant annet produksjon.

Hexvix er et legemiddel som blir tatt opp av kreftceller i blæren, som deretter lyser under undersøkelse. Dette gjør at man får en mer nøyaktig oppdagelse og fjerning av kreftsvulster.