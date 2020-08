Fagforbundet frykter at munnbindpåbud skal ramme lavtlønte

– Mange av dem som er avhengige av å benytte kollektivtransport for å komme seg på jobb, og som jobber i samfunnskritiske funksjoner, er i lavlønnsyrker, sier Fellesforbundets leder, Mette Nord, til NTB.

I et brev Nord sendte til helseminister Bent Høie (H) torsdag, krever hun gratis munnbind til yrkesgrupper som er avhengig av å bruke kollektivtransport for å komme seg på jobb, dersom det kommer et påbud.

– Det er urettferdig dersom de selv må bære den økonomiske belastningen for at de skal kunne bidra til å holde hjulene i helsevesenet og samfunnet i gang, skriver Nord i brevet.

12 kroner pr. munnbind

Fagforbundet krever blant annet at munnbindene blir gratis for ansatte i helsevesenet, barnehager, skoler, renhold, renovasjon, tjenesteytende yrker, skoleelever og studenter.

Tidligere har flere andre også vært ute med krav om gratis munnbind – blant dem Oslos byrådsleder Raymond Johansen.

NRK skrev i forrige uke at prisen på munnbind den siste tiden har økt kraftig. Tidligere kostet en pakke med 50 kirurgiske éngangsmunnbind mellom 79 og 165 kroner hos flere nettapotek, mens prisen i forrige uke hadde steget til 699 og 790 kroner.

Stikkprøver NTB har gjort torsdag på nettsidene til flere apotek, viser at prisen på 50 munnbind nå stort sett ligger på rundt 600 kroner. Det tilsvarer 12 kroner pr. munnbind.

– Vi frykter at prisutviklingen innebærer at mange blir uforholdsmessig hardt rammet økonomisk, dersom de selv må stå for innkjøp av smittevernutstyr, sier Nord.

– Vi frykter at det kraftige prishoppet på munnbind vil kunne føre til økt smittefare, fordi mange ikke vil ha råd til å beskytte seg.

Forventer lavere priser

Helseminister Bent Høie sier til NTB at folk må være forberedt på at det fredag vil komme et råd om bruk av munnbind på kollektivtransport i rushtiden.

– Norsk apotekforening har også sagt at de har god tilgang på munnbind med store lagre i Norge, og jeg venter at noen av de voldsomme prisøkningene vi har sett enkelte steder, ikke er varige, sier Høie.

– Er det riktig at markedskreftene skal bestemme prisen på et produkt som blir ansett som viktig i bekjempelsen av coronautbruddet?

– Vi må se på hvilke anbefalinger av typer munnbind vi kommer med, så jeg kan ikke forhåndskonkludere på det spørsmålet.

Han sier at Folkehelseinstituttet nå også ser på hvorvidt tøymunnbind som kan brukes flere ganger, kan anbefales.

– Hvis det blir anbefalt å bruke tøymunnbind, vil det være en engangskostnad som er relativt lav, og så kan man bruke dem om igjen etter å ha vasket dem. Da trenger man ikke å bruke så mye penger på engangsmunnbind.

– Kjente problemstillinger

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at de er oppmerksom på utfordringene rundt prisen på munnbind.

– At munnbind må være tilgjengelig for alle som trenger det, og at vi må ha en sosial ulikhetstenkning i dette, er noe vi jobber med. Dette er kjente problemstillinger, og det er viktig at vi finner gode løsninger på det.

– Hva tenker du om kravene som har kommet om gratis munnbind?

– Det er forståelig at det kommer opp ulike forslag til hvordan dette kan fungere, og dette vil være avhengig av hvor lett tilgjengelig ordningene vil være. Derfor vil jeg vente til vi kommer tilbake med forslag sammen med Folkehelseinstituttet før jeg kommenterer noe ytterligere.