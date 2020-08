Styreleder Johan Lindqvist i Carasent selger aksjer for 22,5 millioner

Styreleder Johan Lindqvist i Carasent har via selskapet Windchange, som han kontrollerer, solgt én million Carasent-aksjer til Admaniha, et selskap som er kontrollert av Terje Rogne. Rogne er styremedlem i Carasent.

Aksjene ble solgt for 22,50 kroner pr. stykk, eller tilsammen 22,5 millioner kroner.

Lindqvist og selskaper han kontroller eier totalt 2.824.124 aksjer i Carasent etter salget. Det tilsvarer 7,0 prosent. Styrelederen har i tillegg 78.573 tegningsretter.

Rogne-selskapet hadde ikke selskaper i Carasent før transaksjonen.

Mer enn doblet i år

E-helseselskapet Carasent gikk tidligere under navnet Apptix, og var tidligere morselskap til Apptix Inc, men trakk seg fra det amerikanske markedet i 2017. Året etter kjøpte Carasent svenske Evimeria EMR, som utvikler og leverer digitale e-helsetjenester til det private helsevesenet i Sverige.

Å være aksjonær i Carasent har vært en fornøyelig affære i 2020. Så langt i år er Carasent-aksjen opp 134 prosent, og den er opp 168 prosent det seneste året.

Torsdag endte aksjen opp 7,0 prosent til 22,80 kroner på Oslo Børs, en kurs som verdsetter selskapet til 926 millioner kroner.

Underskudd

Det til tross for at selskapet startet dagen med å legge frem resultatene for andre kvartal, som viste et underskudd på bunnlinjen.

Resultatet etter skatt ble minus 5,5 millioner kroner, mens samme kvartal i fjor endte med 0,5 millioner i pluss.

Driftsresultatet var imidlertid bedre, med en økning fra 0,4 til 2,4 millioner kroner.