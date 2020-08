Observe Medical økte tapene i andre kvartal – markedspotensialet for Sippi er fortsatt det samme

PÅ EGNE BEN: Observe Medical ble skilt ut fra Navamedic og notert på Oslo Axess i november i fjor. Her adm. direktør Björn Larsson.

PÅ EGNE BEN: Observe Medical ble skilt ut fra Navamedic og notert på Oslo Axess i november i fjor. Her adm. direktør Björn Larsson. Foto: Iván Kverme

Observe Medical fikk i andre kvartal et driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på minus 6,3 millioner kroner, mot et underskudd på 2,8 millioner i andre kvartal i fjor.

Selskapet, som har den digitale urinmåleren Sippi i tidlig kommersialiseringsfase, hadde ingen inntekter i andre kvartal i år. Det vises til at selskapet stadig er i en lanseringsfase og at coronapandemien har gått noe ut over dets salgsaktiviteter.

I tilsvarende periode i fjor beløp inntektene seg til cirka 33.000 kroner.

Observe Medical (Mill. kr) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 0,0 0,0 Driftsresultat -7,1 -3,9 Resultat før skatt -10,1 -4,4 Resultat etter skatt -10,1 -4,4

Selvstendighet koster

Driftskostnadene økte imidlertid, fra 2,3 til 6,2 millioner kroner.

Selskapet forklarer utviklingen med økt bemanning og at det nå er et selvstendig selskap etter utskillelsen fra Navamedic i fjor.

Navamedic er imidlertid fortsatt største eier i Observe Medical, med 21,7 prosent av aksjene. Ingerø Reiten Investment Company har 20,3 prosent av aksjene.

Sippi-utsikter

Det opplyser at det har vært fullt ut operativt gjennom coronapandemien, men at reiserestriksjoner og det at helsetjenesteleverandører har vært opptatt med å håndtere pandemien har medført enkelte begrensninger i Sippi-lanseringen.

Observe Medical holder imidlertid på estimatet om et markedspotensial for Sippi på opptil 500.000 grunnenheter og 30 millioner engangsenheter pr. år samt forventningen om at sterk etterspørsel er ventet i årene som kommer.

Selskapets rapport for andre kvartal kan leses her.