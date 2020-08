Aqua Bio-emisjon i boks

EMISJON I BOKS: For Aqua Bio Technology. Bildet er hentet fra selskapets hjemmesider.

EMISJON I BOKS: For Aqua Bio Technology. Bildet er hentet fra selskapets hjemmesider. Foto: Aqua Bio Technology

Aqua Bio Technology (ABT) varslet etter stengetid på Oslo Børs mandag om en betinget rettet emisjon på 10,5 millioner kroner og en betinget rettet emisjon på 2,13 millioner kroner fra nye nøkkelansatte og styremedlemmer.

Tirsdag morgen kan selskapet fortelle at emisjonene på kurs fem kroner var garantert og ble fulltegnet.

Styret vil også gjennomføre en etterfølgende emisjon mot kvalifiserte aksjeeiere.

Styrker laget

ABT styrker ifølge gårsdagens melding sin organisasjon innenfor forretningsutvikling og salg med to nye nøkkelansatte, for å ha tilgjengelige ressurser for å kunne fullt ut kommersialisere mulighetene som ligger i den strategiske avtalen med DCP Dermoscience, inngått i juni 2020.

DCP-avtalen omfatter to kosmetikklinjer; ett konsept for nordiske skjønnhetsprodukter, og ett konsept for spa og klinikk.

ABT har startet diskusjoner angående utvikling av private kosmetikklinjer innenfor disse to mulighetene, og vurderer også en avtale som vil tillate ABT å videreutvikle Moana Skincare-linjen og utvide ABTs eksklusive regioner.

