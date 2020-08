Ultimovacs melder om god toleranse og ingen sikkerhetstrøbbel i vaksinetest i USA

Ultimovacs har fullført rekrutteringen av pasienter til en fase 1-test av vaksinekandidaten UV1 i behandling av hudkreftformen malignt melanom, opplyser selskapet.

Tilsammen er 30 pasienter rekruttert og behandlet, og det er ifølge Ultimovacs så langt ikke observert uventede sikkerhetsrelaterte problemer knyttet til UV1. Vaksinen er dessuten generelt blitt godt tolerert av pasientene, opplyses det.

Ultimovacs-sjef Carlos de Sousa sier i en kommentar at de tidlige resultatene til nå viser en sterk sikkerhetsprofil, og at de gir ytterligere støtte til selskapets tilnærming ved å kombinere UV1 med sjekkpunkthemmere.

Sikkerhet og toleranse

Testen utføres i USA, der UV1 kombineres med antistoffet pembrolizumab i førstelinjebehandling for pasienter med metastatisk malignt melanom – kreft med spredning.

Studien er ifølge selskapet utformet for å vurdere sikkerheten samt pasientenes toleranse for UV1-kreftvaksinen i kombinasjon med sjekkpunkthemmeren pembrolizumab. I tillegg er den utformet for å utforske innledende tegn på klinisk respons.

Pembrolizumab er standard behandling av malignt melanom og forsterker immunsystemets evne til å drepe kreftceller.



I fjerde kvartal vil Ultimovacs komme med nye sikkerhets- og foreløpige effektivitetsdata fra testingen. Ytterligere detaljer og resultater ventes å bli presentert på en internasjonal legekonferanse tidlig neste år.

Gjelsten, Hagen, Wilhelmsen, Sundt

Bjørn Rune Gjelstens Gjelsten Holding står oppført med 19,3 prosent av aksjene i selskapet, Stein Erik Hagen-selskapet Canica har 7,8 prosent.

Andre store aksjonærer er universitets- og sykehusselskapet Inven2, Anders Wilhelmsen-familiens Watrium samt Sundt-familien.

Ultimovacs-aksjen er tirsdag formiddag opp 5 prosent på Oslo Børs, til 48,70 kroner. Kursen gir kreftvaksineselskapet en børsverdi på 1,56 milliarder kroner.