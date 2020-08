Mistet faren til coronaviruset: – Hans eneste underliggende sykdom var å stole på Trump

Kristin Urquiza mistet sin 65 år gamle far til coronaviruset i juni.

Nå går hun hardt ut mot president Donald Trump og beskylder ham for å være grunnen til at faren nå er død.

– Hans eneste underliggende sykdom var å stole på Trump, sier Urquiza i en video mandag.

Svake ledere

Urquizas nekrolog gikk viralt etter at hun anklaget Trump og andre politikere i Arizona for å være skyld i farens død.

«Min far døde på grunn av uforsiktige politikere som helt tydelig ikke leder på en god måte, som ikke anerkjenner alvorlighetsgraden av coronakrisen og manglende evne til å gi klare og gode råd til hvordan man kan minimere risikoen», skrev Urquiza i nekrologen.

Mandag gjestet hun en virtuell konferanse for det demokratiske partis nasjonale komité hvor hun fortsatte tiraden mot Trump.

– Donald Trump har kanskje ikke skapt coronaviruset, men hans uærlighet og uansvarlige handlinger har gjort det så mye verre, sier hun, og understreker at Trump har «bedratt» faren.

Trump-tilhenger

Urquiza forteller i videoen av hennes far var en Trump-tilhenger, stemte på ham og fulgte hans råd.

– Min far trodde på Trump da han sa at coronaviruset var under kontroll og at det var OK å avslutte sosial distansering.

Sent i mai gikk dermed faren på karaokebar med noen venner, ble smittet av coronaviruset, og døde bare noen uker senere på et sykehus «der kun en sykepleier holdt ham i hånden».

Per mandag har mer enn 170.000 amerikanere måttet bøte med livet som følge av coronaviruset, ifølge data fra Johns Hopkins.