– Det har vært et enestående kvartal

ArcticZymes Technologies leverte et kanonresultat i 2. kvartal og snudde minus til pluss. Resultatet etter skatt kom inn på 25,7 millioner kroner, mot et tap på minus 1,9 millioner kroner i samme periode i fjor.

Salgsveksten var formidabel i perioden og steg med hele 270 prosent, fra 16,9 millioner kroner i fjor til 44,3 millioner kroner i år.

«Alt i alt, så har 2. kvartal vært et enestående kvartal. Det har vært vårt mest profitable kvartal og hvis vi setter coronaviruset til side, så er den underliggende salgsveksten sterk», sier Jethro Holter, adm. direktør i ArcticZymes.

Selskapet estimerer at oppsiden relatert til viruspandemien er verdt 11,0 millioner kroner for selskapet, samt 2,0 millioner kroner i konsumenthelse.

Jethro sier også at selskapet forventer en nedgang i salget knyttet til Covid-19 fremover, men at det jobber for å holde seg profitable.

Les hele kvartalsrapporten her.