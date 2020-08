Navamedic kvittet seg med de røde tallene

Navamedic satt igjen med et overskudd på 0,4 millioner kroner før skatt i andre kvartal, sammenlignet med et underskudd på 4,6 millioner kroner i samme periode i fjor.

Noe av årsaken til at selskapet unngikk røde tall på bunnlinjen var en valutagvinst på 2,9 millioner kroner.

EBITDA endte på minus 2,08 millioner kroner, ned fra 0,88 millioner i andre kvartal 2019.

Selskapet har i løpet av perioden blitt påvirket av coronapandemien.

– I andre kvartal opplevde vi noe lavere salg på tvers av produktkategoriene, og volatilitet for Imdur®. Vi tok umiddelbart grep for å håndtere situasjonen, parallelt med at vi gjennomførte strategisk viktige vekstinvesteringer i organisasjonen og plattformen vår. Samlet sett er vi fornøyd med å se at vi har fått igjen for innsatsen, sier Navamedic-sjef Kathrine Gamborg Andreassen i en kommentar.

Navamedic (Mill. kr) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 42,14 47,22 Driftsresultat -2,96 0,05 Resultat før skatt 0,36 -0,88 Resultat etter skatt 0,51 -4,55