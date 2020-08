Digital Diagnostics har fått godkjent testing av hurtigtest for corona

RASKT SVAR: Med Digital Diagnostics test vil man få svare på coronaprøven sin i løpet av noen få minutter. Her fra et drive-in-testsenter i Baden-Württemberg, Tyskland.

RASKT SVAR: Med Digital Diagnostics test vil man få svare på coronaprøven sin i løpet av noen få minutter. Her fra et drive-in-testsenter i Baden-Württemberg, Tyskland. Foto: Dreamstime

Digital Diagnostics er klare til å starte med kliniske prøver for en hurtigtest selskapet har utviklet for å oppdage covid-19-viruset, Digid Cantisense™ SARS-CoV-2.

Digital Diagnostics søkte om godkjenning for kliniske studier fra de tyske myndighetene allerede i juni, og det har legemiddelselskapet nå fått. Målet med studien er å vise at hurtigtesten er like pålitelig som konvensjonelle PCR-tester.

Tar bare noen minutter

Digid Cantisense™ SARS-CoV-2 er spesielt egnet for tilgangskontroll når man skal inn forskjellige steder. For eksempel på flyplasser, på sykehus eller ved store arrangementer, kan coronaviruset oppdages på stedet etter bare noen få minutter.

–Vi forventer at de kliniske testene vil bekrefte Digital Diagnostics påstander og oppfylle myndighetenes forventninger. Vi forventer at produktet vil være en robust løsning som bekjemper pandemien, sier Christian Hysing-Dahl, styreleder i Lifecare.

Norske Lifecare, som er notert på Merkur Market, eier 25 prosent i Digital Diagnostics.