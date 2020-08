Forsinkelser får konsekvenser for bunnlinjen

FORSINKELSER: Coronakrisen har bidratt til at kun én pasient har blitt rekruttert til testing hos PCI Biotech. Fra høyre: Per Walday, adm. direktør i PCI Biotech, Ketil Widerberg, daglig leder i Oslo Cancer Cluster, og Leif Rune Skymoen, adm. direktør i Curida.

FORSINKELSER: Coronakrisen har bidratt til at kun én pasient har blitt rekruttert til testing hos PCI Biotech. Fra høyre: Per Walday, adm. direktør i PCI Biotech, Ketil Widerberg, daglig leder i Oslo Cancer Cluster, og Leif Rune Skymoen, adm. direktør i Curida. Foto: Brian Cliff Olguin

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8:30

PCI Biotech leverer et skuffende resultat fra andre kvartal.

Selskapet skriver i regnskapet at det har opplevd store forsinkelser på grunn av coronakrisen:

«Hovedprioriteten under pandemien har vært å identifisere hva som kan gjøres for å få RELEASE-studien til å få progresjon. Prosjektet har blitt grovt påvirket med kun én pasient rekruttert under pandemien. Situasjonen er uklar og de langsiktige konsekvensene av krisen er uklare.»

PCI Biotech skriver imidlertid i regnskapet at det har implementert flere tiltak for å akselerere arbeidet med å rekruttere pasienter når utfordringene med pandemien er løst.

– Vi skal være godt posisjonert til å få RELEASE-studien opp på beina igjen når coronakrisen avtar, sier Per Walday, adm. direktør i PCI Biotech.

Svake tall

Selskapet leverte driftsinntekter på 1,9 millioner, sammenlignet med 2,4 millioner i fjor.

Driftsresultatet endte på minus 22,2 millioner. Dette er noe bedre enn minus 27,1 millioner på samme tid i fjor, men skyldes at 7 millioner mindre har blitt investert i forskningen. Samtidig er omlag 2,5 millioner mer blitt satt til administrasjonsutgifter.

Resultat før skatt endte på minus 29 millioner – 3 millioner svakere enn fjoråret på minus 26,2 millioner.

PCI Biotech Holding (Mill. kr) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 1,9 2,4 Driftsresultat -22,2 -27,1 Resultat før skatt -29 -26,2 Resultat etter skatt -29 -26,2