Reddes av utestående utbytte

Aqua Bio Technology (ABT) ble påvirket av coronapandemien i første halvår 2020.

Det forventede salget i selskapets nye markeder i Europa, Midt-Østen og Asia uteble etter at disse markedene har vært mer eller mindre nedstengt i store deler av halvåret. Samtidig har ABT fortsatt arbeidet med å legge til rette for ekspansjon når markedene normaliseres.

ABT hadde driftsinntekter på 0,3 millioner kroner i første halvår, en nedgang fra 0,7 millioner kroner i samme periode i fjor.

Driftsresultatet endte på minus 7,6 millioner kroner, som er en liten forbedring fra fjorårets minus 8,6 millioner kroner. ABTs resultat etter skatt ble minus 6,4 millioner kroner i perioden, mot minus 8,7 millioner kroner i første halvår 2019.

Selskapet har også hatt et utestående utbytte på 1,2 millioner kroner fra årene 2015 til 2017. Det har ifølge regnskapet «ikke vært mulig å identifisere mottakerne», og dette beløpet føres dermed som ren finansinntekt.

Klar for tiden etter corona

Behovet for ytterligere arbeidskapital etter et krevende halvår, samt for den kommende ekspansjonen, gjorde at Aqua Bio Technology i august gjennomførte rettede emisjoner som tilførte selskapet 12,6 millioner kroner i ny kapital.

En bredere produktportefølje og et styrket internasjonalt markedsnettverk gjør ABT godt posisjonert for en betydelig salgsvekst. Utviklingen i coronapandemien vil imidlertid ha betydning for når selskapets markeder igjen kan fungere normalt og salget øke.