Nærstående til IR-sjefen i SoftOx Solutions har kjøpt aksjer for kvart million

TO ÅR: SoftOx Solutions har vært notert på Merkur Market siden juni 2018. Foto: NTB Scanpix

Nærstående til primærinnsider Yana A. Eganova har gjort flere aksjekjøp i SoftOx Solutions, opplyser det Merkur Market-noterte selskapet onsdag.

Eganova er leder for investorpleie (IR) og finans i SoftOx.

Kjøpene som selskapet nå opplyser at det er gjort oppmerksom på, har alle funnet sted tidligere i år.

Det tidligste kjøpet fant sted allerede 12. mars. Da kjøpte Eganova-nærstående 730 aksjer til en kurs på 67,00 kroner.



Da hadde aksjen mer enn doblet seg i kurs de foregående to dagene, etter blant annet en melding fra selskapet om resultater fra et tysk laboratorium, som viste at selskapets hånddesinfeksjon inaktiverer og bekjemper alle typer virus.

Aksjer for 250.000 kroner

23. april ble det så kjøpt 587 SoftOx-aksjer til kurs 85,00 kroner, før det 30. juni ble kjøpt 1.450 aksjer til en kurs på 73,00 kroner. 30. juni kom SoftOx med førstekvartalstall samt melding om millionstøtte fra amerikanske myndigheter.

Det seneste aksjekjøpet som det nå opplyses om, fant sted 6. juli, da 868 aksjer ble kjøpt til en kurs på 57,50 kroner.

Totalt er det blitt kjøpt 3.635 aksjer siden 12. mars. Disse har kostet tilsammen 254.565 kroner.

Tre av kjøpene var på rett i underkant av 50.000 kroner hver, det siste på over 100.000 kroner.

Eganova og nærstående har tilsammen 3.635 aksjer i SoftOx etter ovennevnte transaksjoner, opplyses det.

SoftOx Solutions har steget 115 prosent på Merkur Market det seneste året. Mye av oppgangen er kommet i forbindelse med satsingen på desinfeksjon samtidig som coronaviruset har herjet rundt om i verden.