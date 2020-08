Rekordinntekter sendte resultatet opp med 20 mill.

Inntektene til Vistin Pharma steg markant i andre kvartal til 73,0 millioner kroner, mot 61,1 millioner i fjor. Det er økning på 20 prosent og det høyeste salget i et kvartal noen gang, ifølge kvartalsrapporten til selskapet fredag.

I hele første halvår steg inntektene med 30 prosent, til 134,4 millioner.

Selskapet opplyser i kvartalsrapporten at den nåværende kapasiteten ved Fikkjebakke-anlegget er på rundt 3.500MT, men at det jobber for å øke kapasiteten til 3.850MT pr. nå. En andre reaktor vil installeres i tredje kvartal som vil økte kapasiteten med rundt 300MT årlig.

«Nøkkeldrivere for fremtidig vekst er antall diabetespasienter som er diagnostisert og behandlet med metformin, i tillegg volumvekst fra eksisterende multinasjonale kunder og vekst i antallet nye kunder. Selskapet opplever pr. nå stor etterspørsel etter det vi produserer», står det i kvartalsrapporten.

Vistin Pharma opplyser også i kvartalsrapporten om at selskapet Intertrade Shipping har kjøpt seg opp i selskapet, og eier nå 10.926.539 aksjer, som utgjør en eierandel på 24,7 prosent.

Vistin Pharma har hatt en god børsreise så langt i år og aksjen er opp 39,42 prosent til 14,50 kroner.

Vistin Pharma (Mill. kr) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 73,0 61,1 Driftsresultat 17,4 10,2 Resultat før skatt 26,5 0,5 Resultat etter skatt 20,7 0,4