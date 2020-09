Svakere resultat for Lifecare

Lifecares rapport for første halvår er klar. Selskapets driftsresultat ble 1,9 millioner, ned fra 2,6 millioner kroner etter fjorårets første seks måneder.

Resultat etter skatt ble 2 millioner, en nedgang på 0,6 millioner kroner.

Lifecares egenkapital var på minus 15,7 millioner kroner etter seks måneder, mot minus 22,3 millioner etter seks måneder i fjor.

Lifecare eier 25 prosent av Digital Diagnostics. Sistnevnte er klare til å starte med kliniske prøver for en hurtigtest selskapet har utviklet for å oppdage covid-19-viruset, Digid Cantisense™ SARS-CoV-2. Søknadsprosessen rundt dette har tatt lengre tid en selskapet ventet.

Lifecare har også blitt negativt påvirket grunnet coronaviruset når det kommer til Sencell-utviklingen.

«Lifecare har søkt tillatelse til å gjennomføre «Pilot Evaluation in Humans» for Sencell i Tyskland, men grunnet COVID-19 pandemien har disse testene blitt utsatt. Foruten generelle forsinkelser i de vitenskapelige miljøer som følge av nedstengninger grunnet COVID-19, skyldes utsettelsen også en bevisst tilpasning av strategi og prioritering som følge av at Digid igangsatte utvikling av hurtigtest for påvisning av COVID-19», skriver selskapet.