Kodak skyter opp 50 prosent i førhandelen

STØTTE: Kodak fyker opp i førhandelen på Wall Street etter at et hedgefond har kjøpt en stor andel av selskapet. Avbildet er Kodaks tidligere flaggskip Retina Reflex III 35 mm. Foto: Dreamstime

Det ser ut til å bli nok en dag med heftige bevegelser for det tidligere mektige fotoselskapet Eastman Kodak. Selskapet er i skrivende stund opp 42,5 prosent i førhandelen på Wall Street.

Hedgefondet D.E. Shaw har kjøpt 5,2 prosent av aksjene i selskapet. D.E. Shaw er et velkjent hedgefond og forvalter omlag 50 milliarder dollar, eller 435 milliarder kroner.

En investering fra et slikt hold gir en viss form for bekreftelse og tiltro, hvilket kan sende aksjen videre oppover.

Trump-lån

Tidligere i sommer gikk selskapet som en kule etter at Donald Trump overrasket investorene med et statlig lån på 765 millioner dollar, tilsvarende knappe syv milliarder kroner, for å hjelpe til med å produsere viktige ingedienser til bruk i medisiner mot coronaviruset.

Lånet og Trumps uttalelser sendte aksjen opp elleville 2.000 prosent til 53,37 dollar som høyeste notering intradag, men det tok ikke mer enn en uke før aksjen hadde halvert seg i verdi. Senere har støtten blitt lagt på is og aksjen har nesten falt tilbake til gammel kurs.

Da børsen stengte i går stod aksjen i 5,98 dollar, mens den i førhandelen i dag handles til 9,04 dollar, opp 50,7 prosent.