Potensial bekreftet for Nordic Nanovector

FEM ÅR PÅ BØRS: Nordic Nanovector ble notert på Oslo Børs i mars 2015. Selskapet verdsettes nå til 1,4 milliarder kroner, etter et kursfall på drøyt 30 prosent for aksjen så langt i år. Foto: Iván Kverme

Nordic Nanovector har meddelt at resultater som er presentert i American Society of Hematologys (ASH) publikasjon «Blood Advances», bekrefter potensialet til Betalutin, som utvikles for å kunne behandle kreftformen Non-Hodgkins lymfom.

Dataene som er publisert, er fra studien Lymrit 37-01 - Part A. Og disse sammenfaller med de foreløpige resultatene som ble fremlagt for en ASH-konferanse i desember 2018.

De viser at 30 prosent av de 74 pasientene i studien hadde komplett respons (CR), mens 61 prosent av pasientene responderte på behandlingen (ORR).

For pasientene med follikulært lymfom var CR og ORR henholdsvis 30 og 65 prosent.

For pasientene med tilbakevendt follikulært lymfom var CR 19 prosent og ORR 58 prosent.

Selskapet opplyser at den nye publikasjonen bekrefter Betalutins potensial i behandlingen av eldre pasienter som tidligere har fått tung behandling, og som har hatt tilbakefall.

Det legger til at det er et stort behov for nye behandlingsalternativer, særlig for eldre pasienter med tilbakevendt follikulært lymfom.

I Nordic Nanovectors Paradigme-studie er hensikten å bekrefte de kliniske effektene fra Betalutin.