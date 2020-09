Ledende aktører vil ikke senke standarden

JOBBER MED VAKSINE: Her fra Moderna-laboratorium i den amerikanske byen Cambridge.

JOBBER MED VAKSINE: Her fra Moderna-laboratorium i den amerikanske byen Cambridge. Foto: Bloomberg

Ledende amerikanske og europeiske legemiddelselskaper går sammen og lover at de vil opprettholde de faglige standardene for vaksinene, selv om det pågår en global kamp for å bremse pandemien.

Selskaper som Pfizer, GlaxoSmithKline og AstraZeneca kom med en felles uttalelse hvor de lovet å skulle opprettholde integriteten til den vitenskapelige prosessen, mens de arbeider mot godkjenninger av de første Covid-19-vaksinene, skriver CNBC.

Politisert debatt

Det at legemiddelprodusentene går til det uvanlige trekket med å komme med et historisk løfte, som de kaller det selv, om at de vil følge de allerede etablerte standardene, understreker hvor kraftig politisert debatten rundt coronaviruset er blitt.

– Vi ønsker at det skal være kjent at vi i den nåværende situasjonen ikke er villige til å kompromittere sikkerhet og effektivitet, sier Ugur Sahin, adm. direktør for Pfizers tyske partner BioNTech.

– Bortsett fra presset og håpet om at en vaksine skal være tilgjengelig så raskt som mulig, er det også mange som er usikre om noen utviklingstrinn kan utelates her.

Skal følge FDA

Ifølge CNBC forplikter de ni selskapene som har skrevet under på lovnaden seg til å følge etablert veiledning fra regulerende myndigheter som Mattilsynet i USA (FDA).

Blant andre hindringer som passeres, er at godkjenningen må baseres på store, varierte kliniske studier med sammenlignende grupper som ikke mottar den aktuelle vaksinen. Deltagerne og de som jobber med prøvene, må ikke vite hvilken gruppe de tilhører, ifølge løftet. Det må også være en statistisk sikkerhet på 95 prosent eller høyere, for å vise at de positive resultatene kommer av underliggende virkninger av vaksinen og ikke bare en tilfeldighet.

De resterende selskapene på som har skrevet under på løftet er Johnson & Johnson, Merck & Co, Moderna, Novavax og Sanofi.