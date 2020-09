BerGenBio får corona-godkjennelse i Sør-Afrika

UTVIKLING: For Trond Mohns BerGenBio.

UTVIKLING: For Trond Mohns BerGenBio. Foto: NTB Scanpix

Det melder BerGenBio få minutter etter at handelen ble stoppet i aksjen på Oslo Børs fredag ettermiddag. Handelen i aksjen startet straks opp igjen. Den steg da umiddelbart 12,80 prosent til 37 kroner.

Det Trond Mohn-dominerte selskapet driver med biofarmasøytikk. BerGenBio har fredag mottatt regulatorisk godkjenning fra South African Health Products Regulatory Authority (SAHPRA) for å fortsette med selskapets klinisk fase 2-studie. Studien skal vurdere effekten og sikkerheten av bemcentinib for behandling av COVID-19 hos innlagte pasienter.

Studien skal registrere 120 innlagte pasienter med coronaviruset. 60 av disse vil få bemcentinib (som monoterapi eller i kombinasjon med standard behandling) og 60 pasienter i en kontrollgruppe (som kun mottar standard behandling) på fem steder i Sør-Afrika, ifølge børsmeldingen.

Om BerGenBio får godkjennelse fra Regional Etisk Komité i Norge, vil studien med de første pasientene starte så fort som mulig.

BerGenBio varsler at det også er i oppstartfasen for å utvide studier på flere sykehus i India, og antyder at det vil komme en ny oppdatering snarlig.