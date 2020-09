Fauci: – Det er bare å holde seg helt rolig. Høsten og vinteren blir veldig vanskelig

Verden er offisielt inne i den sjette måneden i coronaviruspandemien og den amerikanske smittevernsoverlegen Dr. Anthony Fauci er jevnlig ute med oppdateringer om situasjonen. Han er direktør for National Institute of Allergy and Infectious Diseases og medlem av White House Coronavirus Task Force, og er dermed tett på den krevende situasjonen. I en paneldebatt på torsdag delte han sine spådommer om tiden fremover, melder CNBC.

«Vi må bare holde oss helt rolige og komme oss gjennom høsten og vinteren, for det blir ikke lett. Ikke undervurder pandemien fremover og ikke mal situasjonen rosenrød slik det er nå», sier Fauci under paneldebatten med Harvard Medical School.

Fauci var også svært uenig med president Donald Trumps lovnader om at landet er over den siste utfordrende perioden i pandemien under et MSNBC-intervju:

«Jeg beklager, men jeg må være uenig i det», sier han og peker på den urovekkende statistikken om at det oppdages flere tusen smittetilfeller om dagen.

Smittevernsdirektøren er også svært bekymret for hvordan situasjonen vil utvikle seg fremover, siden verden går inn i influensasesongen. Han ønsker å se en grunnlinje på færre enn 10.000 smittede hver dag før oktober, men innrømmer at det blir krevende siden USA nå er oppe i 6,5 millioner smittede. Samtidig har 191.600 mennesker mistet livet i corona-relaterte dødsfall.

Direktøren for Centers for Disease Control and Prevention, Robert Redfield, advarer også om at «amerikanerne er inne i den verste perioden fra et folkehelseperspektiv noen gang». Han opplyser om at USA har hatt mellom 140.000 og 810.000 personer innlagt for influensa hvert år siden 2010, og at sykdommen er ansvarlig for mellom 12.000 og 61.000 dødsfall i året. I tillegg vil folk flytte seg innendørs fremover, noe som gjør det vanskelig å holde avstand.