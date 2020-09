Gilead Sciences kjøper Immunomedics i avtale verdt 190 milliarder

STORHANDEL: Gilead Sciences og Immunomedics er enige om en sammenslåing til nær 200 milliarder kroner. Her fra et Gilead-laboratorium i California.

STORHANDEL: Gilead Sciences og Immunomedics er enige om en sammenslåing til nær 200 milliarder kroner. Her fra et Gilead-laboratorium i California. Foto: Bloomberg

Gilead Sciences kjøper kreftlegemiddelselskapet Immunomedics, opplyses det i en melding søndag kveld norsk tid.

De to amerikanske selskapene har inngått en endelig avtale som innebærer at Gilead kjøper Immunomedics for 88 dollar pr. aksje.

Det verdsetter Immunomedics til 21 milliarder dollar, cirka 190 milliarder kroner.

Partene venter at sammenslåingen vil bli sluttført innen utgangen av året.

Ved å kjøpe Immunomedics sikrer Gilead seg blant annet den FDA-godkjente brystkreftbehandlingen Trodelvy.

Begge selskapene er i dag notert på Nasdaq i USA.