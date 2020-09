WHO hyller AstraZeneca for vaksinepause

FÅR ROS: WHO likte godt at AstraZeneca satte vaksinestudien på pause da en av deltagerne ble uforklarlig syk.

FÅR ROS: WHO likte godt at AstraZeneca satte vaksinestudien på pause da en av deltagerne ble uforklarlig syk. Foto: Bloomberg

Verdens helseorganisasjon sa tirsdag at beslutningen fra AstraZeneca om å stoppe den globale studien av sin eksperimentelle coronavaksine etter en uforklarlig sykdom, viser at selskapet prioriterer sikkerhet, skriver Reuters.

– Dette er hva vi vil se i et forsøk, og dette er et veldrevet forsøk. Sikkerhet er alltid kritisk. Det er avgjørende, og de har sett på det på en passende måte, sier Margaret Harris i WHO til journalister i Genève.

På spørsmål om hvordan hun reagerer på eksperimentell bruk av covid-19-vaksiner i Kina og Russland, svarer hun at WHO gjerne vil sette vaksinene, og resultatene deres, opp mot hverandre for å se hvordan det går.