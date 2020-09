30 millioner mennesker har fått påvist coronasmitte

NY OPPTELLING: En oversikt fra Worldometer viser at tallet på coronasmittede torsdag hadde passert 30 millioner.

En oversikt fra Worldometer viser at tallet på smittede torsdag var passert 30 millioner, og at nærmere 946.000 er registrert døde.

USA topper lista med over 6,8 millioner smittede og over 201.000 døde.

Brasil er også hardt rammet med over 4,4 millioner smittede og 134.000 døde, og India har drøyt 5,1 millioner smittede og 83.000 døde.

Av de over 30 millioner som har fått påvist smitte, er nærmere 22 millioner friskmeldt. Flere land opererer imidlertid ikke med tall på friskmeldinger, så det virkelige tallet er høyere.

Peru har flest coronarelaterte dødsfall per innbyggere, med 94 per 100.000. Belgia følger deretter med 86, mens Spania, Bolivia, Chile, Brasil, Ecuador, Storbritannia og USA alle har over 60.

Norge har til sammenligning fem coronadødsfall per 100.000 innbyggere, mens gjennomsnittet i verden er tolv.

