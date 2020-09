Fauci venter vaksine i november eller desember

– Det er ingen garanti. Det sagt, jeg føler meg optimistisk at vi har en vaksine som vi vet er trygg i november eller desember. Ved utgangen av året har vi en vaksine som vi føler er trygg og effektiv, sier Anthony Fauci, smittevernekspert i Trump-administrasjonen, i en podkast til Wall Street Journal.

Etter at en vaksine er klar og testet ferdig, må det bli produsert doser til befolkningen. President Donald Trump antydet nylig at en vaksine vil være på plass om bare tre til fire uker.

– Ved begynnelsen av neste år kan folk ta i bruk vaksinen, men vi har ikke bestemt hvem som bør få den først. Det er ulike anbefalinger, men personer i førstelinjen vil være blant de første gruppene som trenger. En annen gruppe som vil prioriteres er de i risikogruppen, som eldre og mennesker med underliggende sykdom, sier Fauci.

Tilbake til normalen

Fauci legger til at om vi kan returnere til det vanlige liv, hvor feriereiser og store ansamlinger er tillatt, avhenger i stor grad av hvor effektiv vaksinen er, samt hvor mange som er villig til å la seg vaksinere.

– Hvis du spør når vaksinen kommer så bredt i USA at vi kan gå tilbake i nærheten av normalen, tror jeg det vil være ved midten eller slutten av 2021, legger han til.

Han mener det er viktig at flest mulig tar vaksinen for å slå ned viruset best mulig. I USA viser undersøkelser at en tredjedel ikke ønsker å ta den, ifølge Wall Street Journal.

Håndvask

Selv om vi får en vaksine kan vi ikke slutte å bekymre oss, advarer Fauci. Han sier at håndvask og hygiene vil fortsatt være svært viktig selv etter vaksinen kommer.

Fauci legger til at det er svært dyrt å utvikle vaksiner, og at det kan være en finansiell risiko knyttet til utvikling av vaksine.

Rundt 30,4 millioner er påvist viruset i verden, og over 950.000 har mistet livet som følge av dette. I USA er nesten 7 millioner smittet og over 200.000 har dødd av viruset.