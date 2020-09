Sveriges regjering vil forlenge koronatiltak til neste sommer

CORONA: Svenske myndigheter vil forlenge coronatiltakene til neste sommer. Her representert ved helseminister Lena Hallengren (L) og statsepidemiolog Anders Tegnell.

CORONA: Svenske myndigheter vil forlenge coronatiltakene til neste sommer. Her representert ved helseminister Lena Hallengren (L) og statsepidemiolog Anders Tegnell. Foto: NAINA HELEN JAMA

– Pandemien er ikke over. Viruset består, og smittespredningen øker i Sveriges naboområder, sier sosialminister Lena Hallengren fredag kveld.

Regjeringen vil opprettholde restriksjonene som har rådet siden i sommer for blant annet barer og spisesteder, opplyser hun. Den nåværende loven løper i utgangspunktet ut ved årsskiftet.

Sverige innførte allerede i mars tiltak for å gjøre det mulig for serveringssteder å holde åpent under pandemien.

De må motvirke trengsel og opprettholde enmetersregelen, utelukkende tilby sitteplasser og ha håndvask og håndsprit tilgjengelig. (©NTB)