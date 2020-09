BI-lektor: Enkelt å løse boplikten og overføre til fritidseiendom

Artikkelen ble første gang publisert i Finansavisen 19. juli 2019.

I underkant av 70 kommuner har boplikt i Norge. De mest populære sommerstedene med boplikt er Lyngør, Risør, Tjøme, Hvaler, Kragerø og deler av Lillesand.

– Boplikt er innført for å hindre at helårsboliger blir kjøpt opp og benyttet som fritidsboliger, men et regelverk må tåle å bli belyst, sier Dag Jørgen Hveem, advokat og lektor ved Handelshøyskolen BI, til Finansavisen.

Han mener bopliktregelverket baserer seg på stilltiende aksept, og må tåle å bli brukt i alle bauer og kanter.

Ressurssterke

– Det er enkelt å løse boplikten for de som ønsker å overføre til fritidseiendom. De ressurssterke som har kjøpt seg boplikteiendom i norske ferieparadis, har sannsynligvis fått en bopliktrabatt, sier Hveem.

Advokaten mener sjøeiendommer med boplikt i populære feriekommuner prises lavere fordi boplikt pålegger eier redusert råderett over eiendommen.

– Likevel er det enkelt å benytte eiendommen som fritidsbolig, og regelverket fungerer nå slik at ressurssterke enkelt får tak i attraktive «fritidsperler» til redusert pris. Det er derfor et system som favoriserer de ressurssterke, sier Hveem.

– Boplikten er en fallitt, og til glede for velstående.

RIKE FÅR RABATT: – Velstående oppnår stor rabatt på attraktive fritidsperler med boplikt. Systemet favoriserer de ressurssterke, sier Dag Jørgen Hveem, advokat og lektor ved Handelshøyskolen BI. Foto: Handelshøyskolen BI

«Alle» vil ha fritidsbolig

Hveem er født og oppvokst i Risør, flyttet til Oslo i 1980, og senere bosatte han og kona seg i Bærum. Samtidig hadde familien fritidsbolig i Risør som han ordnet lovlig gjennom regelverket. For 17 år siden flyttet han og kona tilbake til sørlandsbyen.

– I Risør og andre steder har jeg bistått en del med å overholde bopliktregelverket, boplikttilhengere vil si «omgå» regelverket. Jeg sitter i bystyret i Risør frem til valget, og mange påstår at jeg har bidratt til å uthule regelverket.

– Spør man lokale som driver handel i sentrum, vil de si at vi er helt avhengig av kjøpekraften til velstående med «fritidsbolig» i Risør.

Etter hvert som mulighetene i regelverket har gått opp for flere og flere, ser Hveem at selv de mest ivrige boplikttilhengerne i kommunen har benyttet seg av regelverket.

– Selv ihuga boplikttilhengere, som tidligere Rødt-ordfører Knut Henning Thygesen, medvirket til at hans søster overtok barndomshjemmet uten boplikt da deres mor gikk bort. Mange lokale er tilhengere av boplikten, men ikke for sine egne.

Umulig å få bruksendring

For boplikten er det konsesjonsloven som gjelder. I tillegg gjelder plan- og bygningsloven, som ikke tillater bruk av bolig som hytte i strid med reguleringsformålet.

– Plan- og bygningsloven er imidlertid sovende på området fordi det er umulig å kontrollere bruken på en god måte.

FIKK NEI FRA BYSTYRET: Jan Gunnar Halvorsen, tidligere Bosvik-eier, eide begge de to store fasjonable husene i Solsiden 8 og 10 i Risør, midt i bildet. Halvorsen søkte om å få opphevet boplikten for å rehabilitere bygningene. Bystyret sa nei, Halvorsen ga opp prosjektet, fortsatte å bo i Solsiden 10 og solgte Solsiden 8. Foto: Jan Einar Henriksen

Har man til hensikt å bruke boligen som hytte, skal det søkes om bruksendring.

– Praktisk talt ingen får bruksendring. Noen har gjort forsøk på oppvekking av loven, men etter et par krampetrekninger har den straks falt tilbake i dyp søvn, hevder Hveem.

Fem års boplikt

I regelverket er det et krav for boplikteiendom at eier overholder boplikten de første fem årene, før det inntreffer en mulighet til å overføre eiendommen videre uten boplikt.

– For femårsregelen aksepteres ett år til «oppussing» uten at noen er folkeregistrert på adressen.

I Lyngør er det derimot en mer aktiv lokalbefolkning som overvåker gjennom «vindutitting» og rapporterer til kommunen Dag Jørgen Hveem, Handelshøyskolen BI

De neste fire årene må en person være folkeregistrert på eiendommen for å oppfylle kravet i loven. Hveem mener man likevel kan ha mye moro av eiendommen disse fire årene.

– Man kan la en sørlending bo der billig eller gratis med avtale om egen bruk i sommerukene. En annen løsning er typisk at en sønn eller datter som studerer et annet sted, eller er i militæret, folkeregistreres på eiendommen.

I Risør skjer kontrollen fra kommunen gjennom oppslag i folkeregisteret, ifølge Hveem.

– I Lyngør er det derimot en mer aktiv lokalbefolkning som overvåker gjennom «vindutitting» og rapporterer til kommunen.

Hveem mener det er et paradoks at regelverket ikke er konsistent innenfor samme kommune.

– I Risør er sentrumsområdene Holmen og Flisvika unntatt fra boplikt. I Tvedestrand er det boplikt på Lyngør og noen andre øyer, men ikke i sentrum, paradoksalt nok.

Overføring til fritidseiendom

Når boplikten har vært overholdt i fem år, kan boligen overføres til nærstående, typisk ektefelle, samboer, barn, eller far eller mor.

– Det enkleste er ektefelleoverføring, som er unntatt 2,5 prosent dokumentavgift. Men har man ikke ektefelle eller samboer, vil en variant være at far eller mor kjøper en attraktiv bolig, sørger for at boplikten er overholdt i fem år, for så å overføre boligen til barnet med dokumentavgift, eller uten dokumentavgift ved arv for barnets arveandel etter loven, sier Hveem.