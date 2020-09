SoftOx har fått dokumentert at AntiVir er hudvennlig etter studier i Danmark

Merkur Market-noterte SoftOx Solutions har meddelt at selskapets hånddesinfeksjon AntiVir er like hudvennlig som fysiologisk saltvann.

Til sammenligning gir alkoholbasert desinfeksjon «signifikant økning i elektrisk ledningsevne».

To personer har rapportert om ubehag ved påføring av alkoholbasert desinfeksjon, mens ingen har rapportert om ubehag etter bruk av AntiVir. Studiene viser videre at AntiVir ikke gir kliniske tegn på irritasjon, mens én testperson meldte om mild reaksjon fra bruk av alkoholholdig desinfeksjon.

Dette fremgår av to kliniske studier SoftOx nå har fått resultatene fra. I studiene ble selskapets hånddesinfeksjon testet på frisk forsøkspersoner og sammenlignet med alkoholbasert desinfeksjon og fysiologisk saltvann.

Studiene ble utført ved Institutt for Dermatologi ved Bispebjerg Universitets Sykehus i København.

«Disse kliniske studiene representerer en viktig milepæl for vårt nye hånddesinfeksjonsmerke AntiVir, og viser at hudbarrieren i intakt og kompromittert hud (dvs. kjemisk indusert eksem) er fullstendig upåvirket etter intens og gjentatt eksponering med AntiVir», sier medisinsk direktør i SoftOx, Glenn Gundersen, i meldingen.

Han tilføyer at dette bekrefter selskapet prekliniske data og dokumenterer at AntiVir er hudvennlig og et trygt alternativ til tradisjonell, alkoholbasert desinfeksjonsmiddel.