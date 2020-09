BerGenBio får godkjenning for Covid-19 forsøk i Sør-Afrika

GODKJENNING: Her fra noteringen på Oslo Børs.

GODKJENNING: Her fra noteringen på Oslo Børs. Foto: Ruud, Vidar

Det biofarmasøyktiske selskapet BerGenBio har fått godkjenning fra Regional Etisk Komité (REK) i Norge for selskapets klinisk fase II-studie (BGBC020) for å vurdere effekten og sikkerheten til bemcentinib for behandling av COVID-19 hos innlagte pasienter i Sør-Afrika.

Det opplyser selskapet in en børsmelding torsdag.

Alle nødvendige godkjenninger er nå mottatt, og selskapet vil dosere pasientene i nær fremtid. Selskapet vil gi en videre oppdatering etter hvert, opplyses det.